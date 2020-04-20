В ВОЗ заявили, что у них нет претензий к КНР по данным о заболевших COVID-19

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) довольна тем, как Китай предоставил информацию о заразившихся коронавирусом и последующих смертельных случаях в Ухане и провинции Хубэй. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович в интервью, опубликованном в понедельник на сайте радиостанции "Эхо Москвы" .

"Китайские власти после эпидемии в Ухане и в провинции Хубэй перечислили все сведения о смертях. Очень хорошо, что китайские власти это сделали и не только с ВОЗ, но и опубликовали данные в открытом доступе. Поэтому в этом смысле у ВОЗ нет претензий", - сказала она.

В пятницу в ВОЗ сообщили о том, что Пекин направил организации обновленные статистические данные по коронавирусу. В них приводятся сведения из Уханя о дополнительных 325 случаях заражения и 1 290 случаях гибели. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в занижении статистики по умершим от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа в Китае, которую официально опубликовали власти страны.