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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что у них нет претензий к КНР по данным о заболевших COVID-19

Ранее Пекин направил организации обновленные статистические данные по коронавирусу

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) довольна тем, как Китай предоставил информацию о заразившихся коронавирусом и последующих смертельных случаях в Ухане и провинции Хубэй. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович в интервью, опубликованном в понедельник на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

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"Китайские власти после эпидемии в Ухане и в провинции Хубэй перечислили все сведения о смертях. Очень хорошо, что китайские власти это сделали и не только с ВОЗ, но и опубликовали данные в открытом доступе. Поэтому в этом смысле у ВОЗ нет претензий", - сказала она.

В пятницу в ВОЗ сообщили о том, что Пекин направил организации обновленные статистические данные по коронавирусу. В них приводятся сведения из Уханя о дополнительных 325 случаях заражения и 1 290 случаях гибели. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в занижении статистики по умершим от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа в Китае, которую официально опубликовали власти страны.

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ заявили о необходимости усиления системы здравоохранения
В организации предупредили, что быстрое снятие режима самоизоляции может привести к новому росту заболеваемости
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