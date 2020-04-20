Кабмин упростил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении беспошлинного ввоза медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Уточняется, что с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям. При этом целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом, полномочия по его выдаче теперь закреплены не только за уполномоченными органами государственной власти регионов, но и за Минпромторгом и Минздравом.