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Пандемия коронавируса нового типа

На сайте Госдумы появился раздел о мерах поддержки населения в период пандемии

Раздел "Меры поддержки в условиях COVID-19" работает в тестовом режиме

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Раздел с информацией о доступных населению мерах государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса запущен в тестовом режиме на сайте Госдумы. Как сообщила в понедельник пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Планируется, что новый раздел станет агрегатором всей официальной информации о государственных мерах поддержки граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на сайте будут представлены подробные разъяснительные материалы по каждой из принятых мер", - говорится в сообщении.

Пока раздел "Меры поддержки в условиях COVID-19" работает в тестовом режиме, официальный запуск запланирован на 27 апреля.

С конца марта Госдума приняла два пакета законов о поддержке граждан и бизнеса в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В пресс-службе палаты пояснили, что получают в соцсетях множество вопросов от россиян, интересующихся, как получить положенную им помощь.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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