На сайте Госдумы появился раздел о мерах поддержки населения в период пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Раздел с информацией о доступных населению мерах государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса запущен в тестовом режиме на сайте Госдумы. Как сообщила в понедельник пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Планируется, что новый раздел станет агрегатором всей официальной информации о государственных мерах поддержки граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на сайте будут представлены подробные разъяснительные материалы по каждой из принятых мер", - говорится в сообщении.

Пока раздел "Меры поддержки в условиях COVID-19" работает в тестовом режиме, официальный запуск запланирован на 27 апреля.

С конца марта Госдума приняла два пакета законов о поддержке граждан и бизнеса в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. В пресс-службе палаты пояснили, что получают в соцсетях множество вопросов от россиян, интересующихся, как получить положенную им помощь.