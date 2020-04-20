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Пандемия коронавируса нового типа

Беглов: уровень самоизоляции на Пасху в Петербурге был близок к максимальному

По словам губернатора, индекс самоизоляции составил 4,2 из 5 возможных.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Большинство петербуржцев на Пасху остались дома, соблюдая режим самоизоляции, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России". По его словам, индекс самоизоляции в Пасху составил 4,2 из 5 возможных.

"На Пасху был очень высокий индекс самоизоляции. Благодарность всем, кто услышал призывы духовных и светских властей Петербурга, кто остался дома в Пасхальную ночь. Индекс самоизоляции вырос до значения 4,2 из возможных 5. При такой дисциплине уровень заболевания снижается", - сказал Беглов.

Во всех приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии пасхальные богослужения проводились без участия прихожан в соответствии с обращением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В ряде ближайших к Петербургу районов Ленинградской области местные власти приняли постановления о временном запрете богослужений с участием прихожан. Такие меры были введены во Всеволожском, Выборгском и Тосненском районах.

На сайте митрополии и в официальных группах более чем двух десятков православных храмов города в соцсети "ВКонтакте" были организованы прямые трансляции богослужений. Онлайн-трансляции пасхальных служб из 22 храмов Санкт-Петербурга собрали более 500 тыс. просмотров.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

По последним данным, в Петербурге всего выявлено 1846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. В городе выздоровели после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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