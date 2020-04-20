{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Женеве 14 сотрудников ООН заразились коронавирусом

В целом в системе ООН в мире заболели 189 сотрудников

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. В общей сложности 14 сотрудников ООН в Женеве заразились новым коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Об этом заявила в понедельник официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По состоянию на 20 апреля в общей сложности 14 сотрудников секретариата в Женеве имеют положительный результат тестирования на COVID-19", - отметила она.

По два случая заболевания зарегистрированы среди персонала Конференции ООН по торговле и развитию, Программы ООН по окружающей среде и Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Среди заболевших также пять сотрудников секретариата женевской штаб-квартиры ООН, расположенной во Дворце наций, и еще нескольких подразделений.

14 апреля Веллуччи информировала журналистов, что в целом в системе ООН в мире заболели 189 сотрудников. Три человека умерли.

Теги
ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ заявили о необходимости усиления системы здравоохранения
В организации предупредили, что быстрое снятие режима самоизоляции может привести к новому росту заболеваемости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС