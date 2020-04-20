Скворцова заявила, что Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом

"На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой - следующая неделя. <...> Потом нам придется столь же долго спускаться", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

По ее словам, увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в России продолжается, однако прирост тяжелых случаев остановился. "Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: дело в том, что число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть", - сказала Скворцова.

Выявление в РФ в воскресенье более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки связано с расширением круга тестируемых лиц

Выявление в России в воскресенье более 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, что является на данный момент самым высоким показателем ежесуточного прироста, связано с расширением круга тестируемых лиц, добавила руководитель ФМБА. "Объясняю тем, что вот эти 6 тысяч - они как раз возникли в тот день, когда утром, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц. Не только контактных по подтвержденному коронавирусу, но и контактных с любым [заболевшим] ОРВИ и так далее. Поэтому вот эта вот первая волна - она была сопряжена с тем, что реально этот день дал существенный приток новых исследований", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.