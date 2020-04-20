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Скворцова заявила, что Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства, плато может наступить до мая

ТАСС, 20 апреля. Россия недалека от пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, плато, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, может наступить до мая. Об этом сообщила в понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

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"На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой - следующая неделя. <...> Потом нам придется столь же долго спускаться", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

По ее словам, увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в России продолжается, однако прирост тяжелых случаев остановился. "Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: дело в том, что число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть", - сказала Скворцова. 

Выявление в РФ в воскресенье более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки связано с расширением круга тестируемых лиц

Выявление в России в воскресенье более 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, что является на данный момент самым высоким показателем ежесуточного прироста, связано с расширением круга тестируемых лиц, добавила руководитель ФМБА. "Объясняю тем, что вот эти 6 тысяч - они как раз возникли в тот день, когда утром, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, правительство рекомендовало всем расширить круг тестируемых контактных лиц. Не только контактных по подтвержденному коронавирусу, но и контактных с любым [заболевшим] ОРВИ и так далее. Поэтому вот эта вот первая волна - она была сопряжена с тем, что реально этот день дал существенный приток новых исследований", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

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