Эжвинская больница в Коми планирует вернуться к нормальному режиму работы через две недели

СЫКТЫВКАР, 20 апреля. /ТАСС/. Эжвинская городская больница Сыктывкара, откуда началось распространение коронавируса по другим лечебным заведениям Республики Коми, постепенно выходит из карантина и планирует вернуться к нормальному режиму работы через две недели. Об этом сообщили сотрудники больницы на официальной странице медучреждения "ВКонтакте".

"Кратко о нынешней ситуации в больнице - мы стараемся выйти из "зараженного" состояния и вернуться к работе в нормальном режиме. <…> При лучших раскладах мы надеемся на возобновление экстренного приема неотложных пациентов (неврологических, травматологических, хирургию, гинекологию) в "чистой" больнице через неделю - две. Сколько времени это займет на деле - посмотрим, возможно, больше", - говорится в сообщении.

По данным персонала больницы, один корпус стационара на прошедших выходных уже начали обрабатывать дезинфицирующими растворами, в понедельник проводится повторная санобработка. Кирпичный терапевтический корпус также ждет обработка. Койки для оказания помощи пациентам с коронавирусом сейчас работают в Коми республиканской больнице, куда постепенно переводятся инфицированные коронавирусом пациенты, нуждающиеся в специфическом лечении. Неинфицированных пациентов и тех, кто может находиться на самоизоляции дома, выписывают под амбулаторное наблюдение с открытым больничным листом. В ближайшие дни оба корпуса Эжвинской больницы предполагается полностью освободить от пациентов с коронавирусом и провести санобработку и дезинфекцию.

"О начале экстренного приема в приемном покое по направлению врача из поликлиники и по "скорой" обязательно сообщим дополнительно позднее. О плановой госпитализации больных на оперативное лечение пока речи не идет", - сообщили медики.

Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.