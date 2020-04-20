{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эжвинская больница в Коми планирует вернуться к нормальному режиму работы через две недели

По данным персонала больницы, один корпус стационара на прошедших выходных уже начали обрабатывать дезинфицирующими растворами

СЫКТЫВКАР, 20 апреля. /ТАСС/. Эжвинская городская больница Сыктывкара, откуда началось распространение коронавируса по другим лечебным заведениям Республики Коми, постепенно выходит из карантина и планирует вернуться к нормальному режиму работы через две недели. Об этом сообщили сотрудники больницы на официальной странице медучреждения "ВКонтакте".

"Кратко о нынешней ситуации в больнице - мы стараемся выйти из "зараженного" состояния и вернуться к работе в нормальном режиме. <…> При лучших раскладах мы надеемся на возобновление экстренного приема неотложных пациентов (неврологических, травматологических, хирургию, гинекологию) в "чистой" больнице через неделю - две. Сколько времени это займет на деле - посмотрим, возможно, больше", - говорится в сообщении.

По данным персонала больницы, один корпус стационара на прошедших выходных уже начали обрабатывать дезинфицирующими растворами, в понедельник проводится повторная санобработка. Кирпичный терапевтический корпус также ждет обработка. Койки для оказания помощи пациентам с коронавирусом сейчас работают в Коми республиканской больнице, куда постепенно переводятся инфицированные коронавирусом пациенты, нуждающиеся в специфическом лечении. Неинфицированных пациентов и тех, кто может находиться на самоизоляции дома, выписывают под амбулаторное наблюдение с открытым больничным листом. В ближайшие дни оба корпуса Эжвинской больницы предполагается полностью освободить от пациентов с коронавирусом и провести санобработку и дезинфекцию.

"О начале экстренного приема в приемном покое по направлению врача из поликлиники и по "скорой" обязательно сообщим дополнительно позднее. О плановой госпитализации больных на оперативное лечение пока речи не идет", - сообщили медики.

Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Псковские власти из-за коронавируса запретили торговать спиртным на розлив во дворах домов
Мера также распространяется, в частности, на заведения в пристроенных и встроенных помещениях к жилым домам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС