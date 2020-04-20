В Госдуму внесли поправки о праве врачей скорой на приватизацию служебного жилья

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации в понедельник внесла в Госдуму законопроект, который дает право федеральным или региональным органам власти передавать в собственность в порядке приватизации служебные жилые помещения врачам скорой помощи, терапевтам, участковым врачам, фельдшерам и др. Текст опубликован в понедельник в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, предлагается предоставить федеральным, региональным органам власти, а также органам местного самоуправления "право принимать решение о передаче в собственность в порядке приватизации служебных жилых помещений медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и (или) скорую медицинскую помощь, при соблюдении определенных проектом условий".

В пояснительной записке уточняется, что сотрудник медучреждения должен "отработать в медицинской организации государственной системы здравоохранения и (или) муниципальной системы здравоохранения, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и (или) скорую медицинскую помощь, в течение пяти лет с момента приватизации в его пользу служебного жилого помещения".

Порядок передачи жилья будет определять правительство. "Принятие проекта федерального закона будет способствовать решению проблемы дефицита персонала, оказывающего первичную медицинскую помощь, специалистов узкого профиля и сосредоточения медицинских работников в крупных городах", - считают разработчики.