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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: ученые из Уэльса разработали новый экспресс-анализ на заражение коронавирусом

Для осуществления анализа у пациента необходимо взять мазок из носа

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Исследователи из Университета Южного Уэльса разработали экспресс-анализ, позволяющий выявить факт заражения новым коронавирусом. Как сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, результат анализа можно получить всего за 20-30 минут, причем не отправляя взятый образец в лабораторию.

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"Последние три года мы работали с молекулярной технологией, чтобы диагностировать инфекции мочевыводящих путей. Само собой, когда началась пандемия, мы очень быстро поняли, что можем модифицировать нашу методику, чтобы диагностировать заражение COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - заявила Би-би-си соавтор разработки Эмма Хэйхерст.

Для осуществления анализа у пациента необходимо взять мазок из носа. По словам Хэйхерст, в университете уже разработан прототип небольшого по размеру устройства стоимостью около £100 (примерно $125), способного обрабатывать образцы и получать результат анализа на месте. Примечательно, что новая методика также предполагает применение иных реагентов, чем те, которые используются в наиболее популярных в Великобритании наборах для тестирования на новый коронавирус и поэтому находятся в дефиците.

В настоящее время регулирующие органы Уэльса проводят оценку надежности нового анализа. Как заявляют в местном управлении здравоохранения, полученные к настоящему моменту результаты выглядят многообещающе, и возможно, что уже через несколько недель новая методика поступит в распоряжение медиков в Уэльсе, а впоследствии и в других частях Великобритании. Как указывает Хэйхерст, университетская разработка может оказаться особенно полезной при проведении массовых тестирований в домах престарелых или небольших населенных пунктах.

По данным, обнародованным британским Минздравом 20 апреля, к настоящему времени в стране проведено более 500 тыс. анализов на новый коронавирус (включая повторные), выявлено почти 125 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс. По признанию представителей Минздрава, еще около 1,5-2 тыс. случаев смерти, произошедших вне больниц, могут оставаться неучтенными в официальной статистике ведомства. В последние два дня суточный прирост числа смертей стал существенно меньше, достигнув в понедельник самого низкого показателя с 6 апреля (449 случаев), что может указывать на то, что пик распространения заболевания был преодолен благодаря введенному 23 марта карантину.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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