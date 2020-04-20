В Северной Осетии прогнозируют рост числа зараженных коронавирусом после митинга

Митингующие в понедельник собрались у здания Дома правительства в центре Владикавказа, трансляция митинга, требованием которого стала отмена режима самоизоляции, велась в соцсетях. В настоящее время, по словам очевидцев, митингующие начали расходиться.

"Несмотря на те меры, которые республика принимает, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, несмотря на все наши рекомендации, люди вышли на эту акцию, и вместо того, чтобы беречь себя, они подвергли себя очень большой опасности. Естественно, там никакой дистанции не было, средств индивидуальной защиты тоже не было на людях. Через несколько дней у нас будет значительный рост инфицированных, то есть мы получим ситуацию, которой опасались", - сказала она.

В Северной Осетии до 30 апреля объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией. В республике зафиксировано 177 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.