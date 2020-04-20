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Пандемия коронавируса нового типа

Венесуэла получит от России новые партии помощи для борьбы с коронавирусом

Каракас уже получил из Москвы две партии тест-систем для выявления коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 апреля. /ТАСС/. Венесуэла получит новые партии медицинских изделий от России для помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник МИД южноамериканской республики по итогам разговора президентов двух стран Николаса Мадуро и Владимира Путина.

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"Президент России гарантировал новые поставки медицинских изделий и указал на необходимость более активного сотрудничества между врачами и учеными двух стран посредством видеоконференций, которые пройдут в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Венесуэла уже получила из России две партии тест-систем для выявления коронавируса. В ходе телефонного разговора Мадуро поблагодарил Путина за оказанную помощь.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 20 апреля общее число заразившихся в Венесуэле составляет 256, девять человек умерли.

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ВенесуэлаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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