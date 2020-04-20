Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить количество работников в помещениях

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить количество работников, одновременно находящихся в помещении, в зависимости от его размера. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных в понедельник на сайте ведомства.

"В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении: до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек", - говорится в документе.

Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям проверять сотрудников на наличие симптомов респираторных заболеваний каждые 4 часа с измерением температуры. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных в понедельник на сайте ведомства.

"[Рекомендуется] организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность 1 раз в 4 часа)".