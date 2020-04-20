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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские власти из-за коронавируса запретили торговать спиртным на розлив во дворах домов

Мера также распространяется, в частности, на заведения в пристроенных и встроенных помещениях к жилым домам

ПСКОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили розничную торговлю разливным пивом, сидром и медовухой в торговых точках в многоквартирных домах или во дворах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"По инициативе главы региона Михаила Ведерникова внесены изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Вводится запрет на розничную продажу разливного пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (в том числе из транспортной заводской упаковки) в объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах. Действие также распространяется на заведения в пристроенных, встроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, расположенных во дворах многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Псковской области на данный момент зафиксировано 58 случаев заражения и шесть смертей. Выздоровело девять пациентов, проведено более 5,5 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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