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Пандемия коронавируса нового типа

На въезде в Ростов-на-Дону будут проверять все машины с номерами других регионов

Мера будет действовать с 21 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Ростовской области с 21 апреля будут проверять все легковушки и грузовики с номерами других регионов при въезде в Ростов-на-Дону в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Москва - Волгоград".

"С 21 апреля на федеральных автодорогах А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 "Дон" (Северный, Южный и Западный подъезды), а также на трассе А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной въезд в Ростов-на-Дону осуществляется в две полосы <...> Водителей грузового транспорта и автомобилей с номерами других регионов ждет сплошная проверка, для чего необходимо также заранее перестроиться в правый ряд", - говорится в сообщении.

Кроме того, Упрдоре обратились к водителям с ростовскими госномерами с просьбой на подъездах к постам ГИБДД заблаговременно перестраиваться в левую полосу движения для выборочной проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Уточняется, что проверочные мероприятия будут проходить до особого распоряжения.

Согласно постановлению правительства Ростовской области "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" граждане обязаны не покидать мест своего проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, доставка им товаров первой необходимости, следование к месту работы, ближайшему магазину, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

По последним данным, в Ростовской области зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом, из которых 100 - в Ростове-на-Дону, 13 человек выздоровели. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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