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Пандемия коронавируса нового типа

В Оренбуржье на карантин закрыли город с населением свыше 15 тыс. человек

Мера в отношении города Ясный будет действовать до 4 мая

ТАСС, 20 апреля. Город Ясный населением свыше 15 тыс. человек, расположенный в Оренбургской области, закрыт на карантин до 4 мая в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"В целях предотвращения распространения коронавируса оперативный штаб принял решение наложить карантин на город Ясный, включая ЗАТО Комаровский. Въезд и выезд в город запрещен, кроме автомобилей экстренных служб. Режим ограничительных мероприятий в Ясном и ЗАТО Комаровском введен с сегодняшнего дня по 4 мая. Жители должны вызывать бригаду скорой медицинской помощи при появлении первых признаков респираторного заболевания", - говорится в сообщении.

Ясненский городской округ стал вторым муниципалитетом в Оренбургской области после города Абдулино, где уже введен карантин. Ранее он был введен также в селе Новоникитино Октябрьского района, а также в подъездах многоквартирных домов и общежитиях в Оренбурге, Сакмарском районе и Соль-Илецком городском округе. Жителям запрещено покидать место жительства.

По данным Оренбургстата, в Ясненском городском округе проживает более 15 тыс. человек. Ясненский городской округ - монотерритория, градообразующее предприятие - ОАО "Киембаевский горно-обогатительный комбинат "Оренбургские минералы". Также муниципалитет является территорией опережающего социально-экономического развития.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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