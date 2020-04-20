Иран снимает введенные из-за коронавируса ограничения

ТЕГЕРАН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Большинство ограничений, введенных в Иране в связи с коронавирусом, прекратили свое действие 20 апреля. Снятие запретов началось 11 апреля и проходило в несколько этапов. Эпидемия еще не побеждена, но идет на спад, а на смену карантину приходят новые правила социального дистанцирования. Улицы иранской столицы наполнены пешеходами и автомобилями, сообщает корреспондент ТАСС. Людей в разы больше, чем было две недели назад, хотя до привычного Тегерана еще далеко. Многие прогуливаются по городу и сидят на лавочках.

Чтобы начать постепенно снимать ограничения, власти разделили все виды профессиональной деятельности на три группы - низкий, средний и высокий риск распространения коронавируса.

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Первая категория бизнеса вернулась к работе 11 апреля по всей стране, кроме Тегерана. Поскольку столица в последние недели считалась главным очагом эпидемии, послабления начали действовать здесь только 18 апреля. 20 апреля был принят новый пакет мер. Теперь к работе вернулись те виды бизнеса, которые подпадают под вторую категорию - средний риск распространения коронавируса. С понедельника открыты строительные магазины, сувенирные лавки, фотосалоны, бутики одежды, автосервисы. Аптеки и супермаркеты, в свою очередь, не переставали обслуживать клиентов даже на пике эпидемии. Торговые центры и базары тоже работают, но по укороченному графику - до 18:00. Закрытыми остаются рестораны, спортивные клубы и некоторые другие общественные заведения. Фактически открылись и многие кафе, но только в режиме работы навынос.

Кроме того, 20 апреля введено еще одно важное послабление: снят запрет на передвижение между городами на личном транспорте. Правда, власти призывают граждан не спешить с поездками. "После снятия ограничений на шоссе "Хараз" резко возросло количество автомобилей. Мы просим жителей Тегерана воздержаться от поездок в [расположенную на севере страны] провинцию Мазендаран, даже если у вас там виллы или частные дома", - заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения республики Ирадж Харирчи. Под личную ответственность "Торговый центр уже закрыт, работает только до 18:00 пока. Но если нужен супермаркет, то вход с другой стороны, и он открыт до 23:00", - объясняет прохожим охранник ТЦ "Палладиум". На смену запретам и ограничениям в Иране приходит новый режим, который власти называют "умная социальная дистанция". Инициатива предполагает возвращение большей части людей на работу при условии соблюдения ряда правил. Многие из них четко регламентированы. Так, в автобусах и метро на два сидения может садиться только один пассажир, а на полу в общественном транспорте нанесена специальная разметка, призывающая соблюдать дистанцию. При этом власти продолжают рекомендовать людям не выходить из дома без особой необходимости. Однако по этому вопросу принимают жители страны - никакие меры принуждения не предусмотрены. Большинство иранцев относятся к ситуации достаточно ответственно и не спешат без дела гулять по городу. Но тех, кто устал от домашнего заключения тоже достаточно много.