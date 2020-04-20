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Пандемия коронавируса нового типа

Сельхозпредприятия в Кировской области не откажутся от проведения практики для студентов

По словам главы региона Игоря Васильева, сельхозпредприятия не останавливали работу, поэтому сложностей с прохождением практики также не должно возникнуть при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности

КИРОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Кировской области не отказываются от планов по организации практики для кировских студентов в условиях пандемии коронавируса, сообщила в понедельник ректор Вятской государственной сельскохозяйственной академии Елена Симбирских в ходе видеоконференции главы региона Игоря Васильева со студентами.

"Мы уже повели селектор с предприятиями по поводу практики. Никто практики не отменил, и Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает прохождение практики студентов на сельскохозяйственных предприятиях. Все наши студенты в соответствии с графиком выйдут на практику", - сказала Симбирских в ответ на вопрос одной из студенток.

Глава региона пояснил, что сельхозпредприятия не останавливали работу, поэтому сложностей с прохождением практики также не должно возникнуть при условии соблюдения предприятиями всех необходимых мер безопасности.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ 30 марта сообщили, что студенты вузов смогут пройти практику в дистанционном формате. В ряде регионов России высшие учебные заведения уже планируют перевести учебные и производственные практики в такой формат. На тех специальностях, где сделать это невозможно, практики могут быть перенесены на следующий год.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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