Водителям общественного транспорта рекомендовали работать в масках и перчатках

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Водители автобусов и трамваев во время перевозки пассажиров должны использовать перчатки и одноразовые маски. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

"Водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже одного раза в смену либо при загрязнении, повреждении", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Также рекомендуется проводить ежедневную дезинфекцию транспортного средства в конце рабочей смены после предварительной тщательной мойки. Кроме того, работодателю следует ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов, не связанных общими задачами и производственными процессами. "Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых. <...> При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком", - следует из текста.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.