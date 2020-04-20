Ярошенко сообщил, что его сокамерник умер после заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), узнал, что один из его сокамерников умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Как пояснил защитник вскоре после разговора с Ярошенко, по словам россиянина, умер человек, который ранее занимал "соседнюю койку". "Койка находится в двух метрах от моей", - привел адвокат слова подзащитного. Тарасов пояснил, что общая камера, в которой содержат россиянина, рассчитана примерно на 100 заключенных. "Ярошенко говорит, что там просто паника сейчас", - подчеркнул Тарасов.

По словам адвоката, Ярошенко сообщил ему, что указанному человеку "три дня отказывали в медицинской помощи". "Потом, когда он уже физически не мог встать и задыхался, его отправили в изоляцию, через какое-то время узнали, что он ушел из жизни из-за коронавируса", - сообщил Тарасов со слов Ярошенко. Адвокат уточнил, что смерть, предположительно, наступила в воскресенье.

Как пояснил Тарасов, сам Ярошенко по-прежнему "испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом", и считает, что был инфицирован. Какой-либо медицинской помощи ему не оказали. Ранее в тюрьме россиянину выдали лишь одну маску. Ярошенко выражает уверенность в том, что вирусом сейчас заражены все заключенные тюрьмы, отметил адвокат.

На сайте Федерального бюро тюрем США приводится информация, согласно которой в указанном пенитенциарном учреждении в Данбери заражены коронавирусом 29 заключенных и 38 сотрудников. Имел место один летальный исход среди заключенных. Личность умершего и дату смерти не разглашают. В бюро пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой предоставить подробности.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.