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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области сотрудников домов-интернатов перевели на 14-дневный режим работы

Мера введена, чтобы предотвратить занос в учреждения коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники стационарных учреждений социального обслуживания в Новгородской области (ПНИ, дома престарелых, дома-интернаты для детей) переходят на 14-дневный режим работы, чтобы предотвратить занос в учреждения коронавируса, об этом на заседании оперштаба в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Также принято решение о том, что экстренный прием пациентов будут вести только дежурные стационарные соцучреждения.

"Я поддержал предложение Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области <…> Они [стационарные учреждения социального обслуживания в регионе] перейдут на 14 суточный режим работы. То есть смена будет 14 дней, дальше следующая смена заходит и фактически полностью изолируется. Мы видим на примере других субъектов, что последствия заражения в домах престарелых крайней тяжелые, нам необходимы меры, чтобы это предотвратить", - сказал Никитин.

Как уточнили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области, на такой режим работы переходят только стационарные учреждения социального обслуживания региона и "по мере поступления от них и их коллективов заявлений о готовности". В сообщении, опубликованном на сайте правительства Новгородской области, поясняется, что продолжат работу дежурные стационары для экстренного приема пациентов, соблюдая необходимые меры безопасности в сложившейся ситуации с распространением коронавируса. По такому уже принципу при необходимости будет прием и в детские дома.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 20 апреля в Новгородской области зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусом. Четыре выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, два пациента, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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