Глава Кировской области призвал использовать навыки работы онлайн для обмена опытом

КИРОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в ходе видеоконференции со студентами призвал руководство кировских вузов использовать опыт дистанционной работы после окончания пандемии коронавируса для обмена опытом с вузами других регионов и для привлечения к сотрудничеству специалистов мирового уровня, которые могли бы выступать с онлайн-лекциями и мастер-классами.

"У нас уникальная возможность отладить дистанционные методы обучения, научиться более активно работать с другими университетами, образовательными программами, приглашать дистанционно мировых лидеров [в области науки]. Даже в рамках нашего Научно-образовательного центра ["Биополис"] давайте подумаем, [как] на плановой основе [организовать] работу с Научным центром исследований им. М. П. Чумакова, где сосредоточены мировые лидеры в вирусологии. Мы всяческую поддержку готовы оказать", - сказал Васильев.

По данным областного правительства, центр "Биополис", который создается в Оричевском районе области, займется разработкой полного цикла производства новых препаратов, в том числе профилактических вакцин и других препаратов. Участниками "Биополиса" станут ведущие научно-исследовательские центры, такие как Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М. П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет, фармацевтические компании "Нанолек" и "Инвак".

По словам Васильева, власти региона рассчитывают на федеральную поддержку этого проекта. На территории района планируют создать современный муниципалитет с комфортным жильем и развитой инфраструктурой: спортивными площадками, школами и детскими садами.