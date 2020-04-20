Ученый сообщил, что коронавирус может жить на поверхностях предметов до трех суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Новый коронавирус может оставаться активным на поверхностях предметов до трех суток, поэтому следует также внимательно относиться к средствам защиты, которые позволяют избежать передачи вируса контактным путем, так же как и через воздух. Такое мнение в понедельник в эфире петербургского телеканала "78" выразил доктор медицинских наук, главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

"Не только воздушно-капельным путем передается вирус и это его отличие, наверное, прежде всего от вирусов гриппа, других вирусов респираторных заболеваний, то, что вирус достаточно стойкий во внешней среде. Попав на поверхность, он сохраняется до трех суток. Если вы прикасаетесь к поверхности, после этого ваша рука попадает в глаза, на слизистую оболочку, вы можете тоже заразиться. Так называемый контактный путь, на самом деле, даже наверное более актуален чем воздушно-капельный", - сказал Гусев.

При походе в магазин Гусев порекомендовал надевать не только маску, но и перчатки. А при возвращении обработать упаковки продуктов.