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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 72 тыс.

Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс.

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире более чем на 72 тыс., что на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 5 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в понедельник в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 20 апреля в мире был зарегистрирован 2 314 621 инфицированный, также зафиксировано 157 847 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 872 846, число летальных исходов - на 5 296. Больше всего инфицированных и умерших наблюдается в Европе - 1 149 071 и 103 586 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 26 882, а умерших - на 2 648.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразился в общей сложности 858 631 человек, 40 615 умерли. По числу инфицированных за сутки (36 771) этот регион превосходит Европу, однако умерших за последние 24 часа в нем меньше - 2 357.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 20 апреля в регионе выявлены 132 438 инфицированных и 5 648 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации о странах, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 723 605. Далее следуют Испания (195 944), Италия (178 972), Германия (141 672), Великобритания (120 071), Франция (111 463), Турция (86 306), Китай (84 237), Иран (82 211) и Россия (42 853). Таким образом, некогда лидировавший по числу заболевших Китай переместился за последние сутки с седьмой на восьмую позицию, пропустив вперед Турцию.

Теги
ТурцияГерманияИспанияИталияКитайПандемия коронавируса нового типа
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