Псковские власти выплатят по 5 тыс. рублей безработным, одиноким пенсионерам и малоимущим

ПСКОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области расширили число мер социальной поддержки граждан, что поддержать их в период пандемии коронавируса: по 5 тыс. рублей получат малоимущие инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры, а также безработные граждане, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Речь идет о тех категориях, которые в сложившихся условиях оказались наиболее незащищенными. На денежную выплату в 5 тыс. рублей смогут рассчитывать и малоимущие инвалиды, в том числе несовершеннолетние из этой категории. Кроме того, однократная денежная выплата 5 тыс. рублей будет предоставлена всем малоимущим семьям, среднедушевой доход которых также не превышает величину прожиточного минимума", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, губернатор поручил увеличить до 5 тыс. рублей размер выплаты для малоимущих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, который на данный момент составляет чуть более 10,6 тыс. рублей.

"Социальная поддержка будет оказана и безработным гражданам, которые получают минимальное пособие. Планируется, что дополнительная выплата в течение 3 месяцев будет составлять по 5 тыс. рублей. Кроме того, губернатор поручил увеличить средства на компенсацию питания школьников, чтобы продуктовые наборы в мае получили не только школьники из малообеспеченных семей, но и все учащиеся начальной школы", - говорится в сообщении.

Дополнительные выплаты, по словам Ведерникова, должны быть назначены и для ряда специалистов. "Поддержка должна быть предусмотрена для социальных работников, учитывая особые условия их труда. Педагоги региона получат единовременную выплату за использование средств связи и интернета для проведения занятий в дистанционном режиме. Кроме того, в перечень медработников, которые будут получать заработную плату в двойном размере, с апреля включат фельдшеров медицинских пунктов", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Псковской области на данный момент зафиксировано 58 случаев заражения и шесть летальных исходов. Выздоровели девять пациентов, проведено более 5,5 тыс. исследований. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.