Мордовия приостановит пригородное железнодорожное сообщение с соседними регионами

ТАСС, 20 апреля. Пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами будет приостановлено в Мордовии с 22 апреля для противодействия распространению коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

"С 22 апреля будет приостановлено пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами страны", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

Кроме того, с 22 апреля организации и предприниматели, которым разрешено вести свою деятельность, обязаны обслуживать только тех покупателей, которые используют защитные маски. Магазины должны обеспечить покупателей на входе за деньги или бесплатно средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также предоставить либо возможность обработки рук дезинфицирующими средствами, либо одноразовые перчатки.

С 22 по 28 апреля в Мордовии приостановят работу рынки и ярмарки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Мордовии зафиксировано 293 случая заражения коронавирусом. Пять человек выздоровели, один умер.