Пенс считает, что распространение коронавируса в США замедлилось даже в очагах эпидемии

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов видит обнадеживающие знаки в тенденциях распространения по стране коронавирусной инфекции, число случаев снижается даже в основных очагах эпидемии. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс в ходе посещения штаб-квартиры Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Выступление Пенса транслировали американские телеканалы.

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"Распространение [вируса] снижается, мы видим очень обнадеживающие знаки на всей территории страны, даже в очагах, - сказал он. - Число госпитализаций снижается".

"Благодаря вам [сотрудникам агентства] американцы с каждым днем становятся ближе к победе над коронавирусом и открытию страны, чтобы США вернулись к работе", - отметил Пенс.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 776 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 40 тыс. человек.