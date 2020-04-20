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Пандемия коронавируса нового типа
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У трех студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

Их доставили в одно из медицинских учреждений ФМБА

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Признаки коронавируса выявлены у трех студентов Московской академии Следственного комитета РФ. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Скрупулезный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трех студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания", - сообщили в СК.

Они были доставлены в одно из медицинских учреждений ФМБА. "Оказываемое медиками комплексное лечение стало залогом их стабильно положительного состояния здоровья, а изначальные симптомы практически отступили", - отметили в Следственном комитете.

В понедельник председатель СК лично пообщался по телефону с каждым из госпитализированных студентов, которые рассказали, что находятся в отличном расположении духа. Глава СК поблагодарил руководителя ФМБА Веронику Скворцову за организацию оперативной медицинской помощи в подведомственных ей учреждениях.

В СК отметили, что во всех образовательных учреждениях ведомства ведется пристальный мониторинг за здоровьем каждого обучающегося. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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