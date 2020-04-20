Волонтеры в Дагестане раздали нуждающимся около 20 тыс. продуктовых наборов

МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Волонтеры в Дагестане в рамках всероссийской акции #МыВместе доставили нуждающимся жителям республики порядка 20 тыс. продуктовых наборов, сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского министерства по делам молодежи.

"В ходе мероприятий, проводимых Минмолодежи совместно с благотворительными фондами и общественными организациями, было роздано порядка 20 тыс. продуктовых наборов. Благотворительные мероприятия прошли как в столице республике, так и в других городах и районах Дагестана. В муниципальных образованиях акция #МыВместе объединила работников местных администраций, волонтеров и меценатов. Ими проводится работа по выявлению нуждающихся и оказанию им необходимой помощи", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в течение трех недель к всероссийской акции #МыВместе в республике присоединились 2 125 волонтеров, 1 039 из них прошли онлайн-обучение с получением соответствующего сертификата.

"Кроме того, министерство по делам молодежи организовало работу по передаче средств индивидуальной защиты волонтерам, сотрудникам больниц и комплексных центров социального обслуживания (КЦОН) муниципалитетов: по последним данным, было роздано около 11 тыс. масок, антисептиков и перчаток", - добавили в пресс-службе.

В Дагестане, по состоянию на 20 апреля, подтвержден 331 случай заражения коронавирусом нового типа, девять человек умерли, 28 - выздоровели. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.