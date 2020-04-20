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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: акции против введенных из-за пандемии мер прошли в более чем 10 американских штатах

По данным телеканала, в акции в Пенсильвании принимают участие несколько десятков человек

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Демонстрации с требованием смягчить или полностью отменить санитарные меры, введенные из-за распространения нового коронавируса, прошли в последние несколько дней в более чем десятке американских штатов. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

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Как он констатирует, некоторые американцы из-за ограничений на деловую активность лишились возможности зарабатывать на жизнь. Манифестации имели место, в частности, в штатах Вашингтон, Индиана, Калифорния, Кентукки, Колорадо, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Нью-Мексико и Юта. Телеканал отмечает, что акция в Пенсильвании проходит в эти минуты. В ней принимают участие несколько десятков человек.

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции центрального банка, на прошлой неделе представила обзор о влиянии на экономику различных ограничений, введенных американским руководством на фоне пандемии. Согласно данным оценкам, наибольший ущерб нанесен компаниям, которые работают в сфере развлечений, туризма и розничной торговли. Как сообщили в ФРС, на всей территории страны зафиксировано "резкое снижение экономической активности". Кроме того, имел место "спад в обрабатывающей промышленности", отмечалось в обзоре.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 766 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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