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Пандемия коронавируса нового типа

Израиль впервые отмечает в режиме онлайн День памяти Катастрофы

Видеозапись государственной церемонии была сделана заранее на площади Варшавского гетто в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апреля. /ТАСС/. Государственная церемония, посвященная отмечаемому в Израиле Дню памяти Катастрофы и Героизма европейского еврейства, впервые в истории прошла в понедельник вечером в режиме онлайн и в предзаписанном формате из-за мер, предпринятых в стране для предотвращения распространения коронавируса.

"Видеозапись государственной церемонии была произведена заранее на площади Варшавского гетто мемориального комплекса Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме без присутствия публики", - сообщила израильская правительственная пресс-служба. Во время церемонии в режиме онлайн были по традиции зажжены шесть факелов, символизирующих 6 млн евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников.

"Граждане Израиля, вызовы, стоящие перед нами, требуют широкого единства в народе и стране. Это еще один основополагающий урок Холокоста", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения, которое транслировалось из его резиденции во время церемонии из-за ограничений, направленных на предупреждение распространения коронавируса. "Сегодня у нас есть национальный дом, у нас есть своя страна, сильная страна, развитая и уважаемая в мире. Израиль всегда должен быть ответственным за собственную судьбу, в любой ситуации, в любое время у нас должны быть силы и готовность самостоятельно защищать себя", - продолжил премьер.

Нетаньяху рассказал, что ранее говорил с племянницей Михаэля Каца, который пережил Холокост. "Михаэль был мальчишкой, когда его семья погибла в годы Холокоста, его дом разбомбили. Он прошел через мучения и скитания, уехал в Казахстан, а затем репатриировался в Израиль. Сегодня ему 92 года, он пережил Холокост и победил коронавирус, я восхищаюсь силой его духа", - сказал премьер.

День памяти Катастрофы и Героизма европейского еврейства отмечают в Израиле 27 числа месяца нисан по еврейскому календарю, которое в этом году приходится на период с захода солнца 20 апреля по вечер 21 апреля. Национальный день траура учрежден в Израиле в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приурочен к дате восстания в Варшавском гетто (19 апреля - 16 мая 1943 года). 21 апреля в 10:00 (время совпадает с московским) в стране прозвучит поминальная сирена, израильтяне остановятся в минуте молчания в память о жертвах Холокоста, после чего начнутся траурные мероприятия, которые в этом году организованы в режиме удаленного доступа и пройдут в основном онлайн.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминПандемия коронавируса нового типа
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