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Пандемия коронавируса нового типа

Лайнер MSC Magnifica зашел в Марсель, досрочно завершив круиз

Пассажиры сходят на берег

ПАРИЖ, 20 апреля. /ТАСС/. Первые из 1,7 тыс. пассажиров круизного лайнера MSC Magnifica, который досрочно завершил кругосветное путешествие, начали сходить на берег в Марселе в понедельник. Об этом сообщила газета Le Provence.

По ее данным, все пассажиры, среди которых около 700 французов, должны сойти на берег до конца вторника. Перед посадкой в автобусы несколько туристов заявили, что рады наконец-то сойти на землю после нескольких недель в море.

MSC Magnifica оставался одним из трех последних круизных лайнеров, которые находились в море с начала эпидемии COVID-19. Два других лайнера также приступают к высадке пассажиров в понедельник: Costa Deliziosa зашел в порт Барселоны (Испания), откуда позже отправится в Геную (Италия), а Pacific Princess должен прибыть в Лос-Анджелес.

"На борту [MSC Magnifica] находятся семь россиян: шесть пассажиров и один член экипажа. Они на связи с генконсульством в Марселе. Также генконсульство находится на связи с местными властями и прилагает все усилия для решения проблем наших граждан", - сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ во Франции. Cобеседник агентства добавил, что, по данным посольства, "случаев коронавирусной инфекции на борту нет".

В российской дипломатической миссии уточнили, что в соответствии с решением местной префектуры в первую очередь на берег сходят французы, в то время как иностранные граждане смогут сделать это после них и только при наличии билетов, позволяющих покинуть территорию страны в ближайшее время. До тех же пор иностранцы должны будут оставаться на корабле. Собеседник агентства добавил, что пока не располагает информацией о дате прибытия ближайшего спецрейса для вывоза российских граждан из Франции.

Лайнер MSC Magnifica отправился в круиз из порта Генуи 5 января, задолго до эпидемии COVID-19 в Европе. Путешествие должно было продлиться около четырех месяцев, за это время предполагался заход в порты нескольких стран. До Марселя путешественники провели на борту 40 дней, поскольку, опасаясь заражения коронавирусом кого-то из пассажиров, капитан запретил им сходить на берег во время остановок.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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