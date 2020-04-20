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Пандемия коронавируса нового типа

Пентагон продлил до 30 июня запрет на передвижения военнослужащих США в связи с пандемией

Запрет распространяется в том числе на гражданских служащих Минобороны США

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер продлил до 30 июня запрет на передвижения американских военнослужащих внутри страны и за ее пределами в рамках мер борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона, обнародовавшая текст соответствующего приказа Эспера.

В документе отмечается, что его действие распространяется в том числе на гражданских служащих Минобороны США. Кроме того, приказом охвачены члены семей военнослужащих и гражданских чиновников Пентагона - в тех случаях, если их поездки оплачиваются американскими властями. "<...> Я буду пересматривать эту политику каждые 15 дней, чтобы определить, можно ли возобновить поездки раньше, чем 30 июня 2020 года", - уточняет Эспер в своем распоряжении.

Параллельно Пентагон сообщил, что к настоящему времени заражение новым коронавирусом зафиксировано в целом у 5 335 его гражданских служащих и военных. Из этого числа 3,4 тыс. человек - военнослужащие. Всего госпитализация потребовалась 261 инфицированному. Умерли от заболевания, вызванного новым коронавирусом, 22 человека, выздоровели 1 332.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 776 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 41 тыс. человек.

Теги
СШАЭспер, МаркПандемия коронавируса нового типа
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