{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт считает. что в Польше не все забыли о дружбе с СССР

Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская также напомнила, что на восстановление Польши в соответствии с договором СССР направил значительные средства, а советские граждане принимали участие в отстраивании разрушенной страны

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Положительные оценки роли СССР после Второй мировой войны забыты в Польше не полностью даже сейчас, хотя доминирующим, особенно у руководства страны, остается резко отрицательный взгляд на последовавшие за победой над нацистской Германией события. Такое мнение высказала ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская в день 75-летия подписания советско-польского Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве.

Договор был заключен в Москве 21 апреля 1945 года. Стороны обязались продолжать военные действия против Германии, не заключать перемирия с Третьим рейхом и сотрудничать в экономической и культурной сферах после окончания войны.

"В Польше есть сейчас достаточно активные левые партии, несмотря на то, что они практически не получили мест в парламенте на последних выборах. Они как раз бьются за то, чтобы этот период как-то оставить в памяти и дать ему более позитивную оценку", - отметила Петровская.

Эксперт признала, что левые силы обладают меньшинством в Сейме (парламенте) страны - 33 из 460 мандатов - однако у них есть перспективы, особенно благодаря привлечению на свою сторону молодежи, которая больше интересуется будущим, а не поисками виновных в прошлом. Однако пока, отметила эксперт, в политической жизни Польши ведущую роль играет правая партия "Право и справедливость" и ее союзники, которые смотрят на историю Польской Народной Республики и ее отношения с СССР резко отрицательно.

"Польские власти, конечно, считают, что вообще освобождения не было и отрицают всю историю Польской Народной Республики, образованной после войны. Они вычеркивают этот период из своей истории. С их точки зрения, это была оккупация, было создано марионеточное государство, которым в основном руководил Советский Союз", - продолжила она.

Уроки истории

Петровская при этом отметила, что попытки Варшавы оправдать свою позицию тем, что в Лондоне в то же время существовало польское правительство в эмиграции, которое выступало против подписания договора, не состоятельны. "Все юридические нормы были соблюдены, договоры подписаны", - подчеркнула она.

Кроме того, западные союзники, прежде всего, Великобритания и США, фактически поддержали планы советского руководства относительно выстраивания отношений с восстановленной Польшей на Ялтинской конференции. "Их беспокоили два правительства - люблинское (поддерживаемый СССР Польский комитет национального освобождения, созданный в Москве в 1941 году - прим. ТАСС) и правительство в изгнании в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт не хотели раскола, они хотели правительство национального единства. Сталин им пообещал, что такое правительство будет", - добавила аналитик РИСИ.

Наконец, современная Польша не отказывается от территориальных приобретений за счет Германии на западе, которые в принципе были одобрены союзниками на Ялтинской конференции во многом благодаря настойчивости Советского Союза. "Сталин по сути дела вырвал эту западную границу у союзников, компенсировав Польше потерю восточных территорий приращением территории на западе за счет Германии. Они были бы не против возвращения восточных территорий и все время ностальгируют о них, но не думают о том, что в таком случае нужно возвращать западные территории", - указала эксперт.

Петровская также напомнила о том, что на восстановление страны в соответствии с договором СССР направил значительные средства, а граждане Советского Союза принимали непосредственное участие в отстраивании разрушенной страны.

Польские требования

В посольстве Польши в Москве не стали комментировать позицию Польши относительно Договора с СССР о дружбе 1945 года, переадресовав в МИД страны. Там свои подходы к послевоенной истории высказывали неоднократно. Только в январе - феврале 2020 года очередные заявления об "оккупации" Советским Союзом прозвучали из уст министра иностранных дел страны Павла Яблоньского и посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского. По мнению Яблоньского, Варшава может требовать с России репарации за понесенный в результате действий СССР ущерб.

Как отмечал, комментируя эти выпады во время визита в Берлин в феврале, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, полякам не следовало бы забывать хотя бы о чувстве благодарности. "Польшу освобождала советская армия, и освобождала она ее вместе с Армией Людовой. Когда сегодня в Польше говорят о том, что одна оккупация сменила другую, у меня ничего кроме чувства недоумения не возникает", - сказал он тогда.

Что же касается требования репараций, то их официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила как "шаромыжничество".

Теги
РоссияПольша
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Три вывозных рейса в Россию из Бангкока запланированы на 22-23 апреля
Это будут рейсы авиакомпаний "Сибирь" и "Уральские авиалинии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС