Эксперт считает. что в Польше не все забыли о дружбе с СССР

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Положительные оценки роли СССР после Второй мировой войны забыты в Польше не полностью даже сейчас, хотя доминирующим, особенно у руководства страны, остается резко отрицательный взгляд на последовавшие за победой над нацистской Германией события. Такое мнение высказала ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Оксана Петровская в день 75-летия подписания советско-польского Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве.

Договор был заключен в Москве 21 апреля 1945 года. Стороны обязались продолжать военные действия против Германии, не заключать перемирия с Третьим рейхом и сотрудничать в экономической и культурной сферах после окончания войны.

"В Польше есть сейчас достаточно активные левые партии, несмотря на то, что они практически не получили мест в парламенте на последних выборах. Они как раз бьются за то, чтобы этот период как-то оставить в памяти и дать ему более позитивную оценку", - отметила Петровская.

Эксперт признала, что левые силы обладают меньшинством в Сейме (парламенте) страны - 33 из 460 мандатов - однако у них есть перспективы, особенно благодаря привлечению на свою сторону молодежи, которая больше интересуется будущим, а не поисками виновных в прошлом. Однако пока, отметила эксперт, в политической жизни Польши ведущую роль играет правая партия "Право и справедливость" и ее союзники, которые смотрят на историю Польской Народной Республики и ее отношения с СССР резко отрицательно.

"Польские власти, конечно, считают, что вообще освобождения не было и отрицают всю историю Польской Народной Республики, образованной после войны. Они вычеркивают этот период из своей истории. С их точки зрения, это была оккупация, было создано марионеточное государство, которым в основном руководил Советский Союз", - продолжила она.

Уроки истории

Петровская при этом отметила, что попытки Варшавы оправдать свою позицию тем, что в Лондоне в то же время существовало польское правительство в эмиграции, которое выступало против подписания договора, не состоятельны. "Все юридические нормы были соблюдены, договоры подписаны", - подчеркнула она.

Кроме того, западные союзники, прежде всего, Великобритания и США, фактически поддержали планы советского руководства относительно выстраивания отношений с восстановленной Польшей на Ялтинской конференции. "Их беспокоили два правительства - люблинское (поддерживаемый СССР Польский комитет национального освобождения, созданный в Москве в 1941 году - прим. ТАСС) и правительство в изгнании в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт не хотели раскола, они хотели правительство национального единства. Сталин им пообещал, что такое правительство будет", - добавила аналитик РИСИ.

Наконец, современная Польша не отказывается от территориальных приобретений за счет Германии на западе, которые в принципе были одобрены союзниками на Ялтинской конференции во многом благодаря настойчивости Советского Союза. "Сталин по сути дела вырвал эту западную границу у союзников, компенсировав Польше потерю восточных территорий приращением территории на западе за счет Германии. Они были бы не против возвращения восточных территорий и все время ностальгируют о них, но не думают о том, что в таком случае нужно возвращать западные территории", - указала эксперт.

Петровская также напомнила о том, что на восстановление страны в соответствии с договором СССР направил значительные средства, а граждане Советского Союза принимали непосредственное участие в отстраивании разрушенной страны.

Польские требования

В посольстве Польши в Москве не стали комментировать позицию Польши относительно Договора с СССР о дружбе 1945 года, переадресовав в МИД страны. Там свои подходы к послевоенной истории высказывали неоднократно. Только в январе - феврале 2020 года очередные заявления об "оккупации" Советским Союзом прозвучали из уст министра иностранных дел страны Павла Яблоньского и посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского. По мнению Яблоньского, Варшава может требовать с России репарации за понесенный в результате действий СССР ущерб.

Как отмечал, комментируя эти выпады во время визита в Берлин в феврале, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, полякам не следовало бы забывать хотя бы о чувстве благодарности. "Польшу освобождала советская армия, и освобождала она ее вместе с Армией Людовой. Когда сегодня в Польше говорят о том, что одна оккупация сменила другую, у меня ничего кроме чувства недоумения не возникает", - сказал он тогда.

Что же касается требования репараций, то их официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила как "шаромыжничество".