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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Пилотам Royal Flight понадобилась подготовка перед вывозным рейсом из Непала

В Росавиации уточнили, что горный аэропорт Катманду считается одним из самых трудных для посадки самолета

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight вывозным рейсом во вторник вернет в Москву 158 пассажиров из Непала и Мьянмы. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Агентство уточняет, что горный аэропорт Катманду "считается одним из самых трудных для посадки воздушного судна мест в мире", поэтому летному экипажу авиакомпании понадобились тренажерная подготовка.

Самолет вылетел из Катманду (Непал) со 110 пассажирами на борту, сделал остановку в Янгоне (Мьянма), где забрал еще 48 человек и сейчас летит в Москву, ориентировочно рейс должен прилететь почти в 2 часа ночи в Шереметьево. На борту, кроме граждан РФ, 8 граждан из Белоруссии, Казахстана и Украины.

"Аэродром Катманду находится высоко над уровнем моря, имеются ограничения во взлетной и посадочной массе, в этой связи он был выбран первым пунктом на маршруте вывозного рейса. Горный аэропорт непальской столицы Катманду считается одним из самых трудных для посадки воздушного судна мест в мире, самолет садится в ущелье, на краю обрыва. Полеты выполняются только в дневное время, превышение аэродрома над уровнем моря - 1350 метров, длина ВПП - 3050 м, для выполнения полетов пилотам требуется специальная подготовка. Перед полетом летным экипажем авиакомпании Royal Flight на базе авиационного учебного и научно-исследовательского центра Boeing в Сколково была проведена тренажерная подготовка", - говорится в сообщении Росавиации.

Теги
НепалРоссияМьянмаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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