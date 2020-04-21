Три вывозных рейса в Россию из Бангкока запланированы на 22-23 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании "Сибирь" и "Уральские авиалинии" 22 и 23 апреля планируют выполнить три вывозных рейса из Бангкока. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

Рейсы из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург (последний с промежуточной посадкой в Иркутске) запланированы на 22 апреля, а в Красноярск (с промежуточной посадкой в Новосибирске) - на 23 марта.

Рейс во Владивосток предназначен только для граждан Приморского края, в Иркутск и Екатеринбург - только Свердловской, Челябинской и Иркутской областей. Рейс в Новосибирск и Красноярск - только для жителей Новосибирской области, Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края, Красноярского края.

"Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - говорится в сообщении в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".