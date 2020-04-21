{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Три вывозных рейса в Россию из Бангкока запланированы на 22-23 апреля

Это будут рейсы авиакомпаний "Сибирь" и "Уральские авиалинии"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании "Сибирь" и "Уральские авиалинии" 22 и 23 апреля планируют выполнить три вывозных рейса из Бангкока. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

На эту тему
Список вывозных рейсов для россиян

Рейсы из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург (последний с промежуточной посадкой в Иркутске) запланированы на 22 апреля, а в Красноярск (с промежуточной посадкой в Новосибирске) - на 23 марта.

Рейс во Владивосток предназначен только для граждан Приморского края, в Иркутск и Екатеринбург - только Свердловской, Челябинской и Иркутской областей. Рейс в Новосибирск и Красноярск - только для жителей Новосибирской области, Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края, Красноярского края.

"Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - говорится в сообщении в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Эксперт считает. что в Польше не все забыли о дружбе с СССР
Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская также напомнила, что на восстановление Польши в соответствии с договором СССР направил значительные средства, а советские граждане принимали участие в отстраивании разрушенной страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС