Суд в США отказал бывшему главе Международной ассоциации бокса Рахимову в снятии санкций

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Суд Вашингтона отказал бывшему президенту Международной ассоциации бокса, гражданину Узбекистана Гафуру Рахимову в удовлетворении иска о снятии санкций Минфина США. Об этом говорится в официальном документе, размещенном в понедельник в электронной базе данных американской судебной системы.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) Минфина США в 2012 году ввело санкции против Гафурова якобы за связи с международной преступной сетью.

"Суд отказывает истцу по ходатайству об упрощенном судопроизводстве", - говорится в решении судьи Джеймса Босберга.