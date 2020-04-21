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Пандемия коронавируса нового типа

Две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми для правоверных в Рамадан

Отмечается, что мечети будут закрыты на неопределенный срок

КАИР, 21 апреля. /ТАСС/. Две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в месяц поста Рамадан. Об этом сообщило в понедельник вечером Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей, передает телеканал Al Arabiya.

По его информации, в связи с распространением нового коронавируса Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в священный для мусульман месяц поста Рамадан, который в этом году в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля. Правоверные не смогут "совершать там пятикратный намаз и таравих" - специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари.

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Власти королевства объявили о закрытии на неопределенное время двух мечетей 20 марта. Как было объявлено ровно месяц назад, в целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам, которые у мусульман являются главным молитвенным днем. 17 марта власти Саудовской Аравии постановили закрыть все мечети в стране. Исключение сначала было сделано только для двух главных исламских храмов в Мекке и Медине, но через три дня закрылись и они.

Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. Саудовский король имеет официальный титул хранителя двух святынь. Большая (Заповедная) мечеть в Мекке - Аль-Масджид аль-Харам - после последней реконструкции способна одновременно вместить на территории своего комплекса более миллиона человек. Существующая мечеть известна с 1570 года, но строительство первой мечети около Каабы относят еще к 638 году. За последующие столетия она неоднократно перестраивалась, но даже во время реконструкций она продолжала действовать. Мечеть Пророка в Медине - Аль-Масджид ан-Набави - была заложена еще при жизни Мухаммеда, в последующем исламские правители расширяли и украшали святыню.

Рамадан и пандемия

Начинающийся через три дня Рамадан предписывает мусульманам воздерживаться от еды и питья в течение всего дня, посвящая время молитвам и внутреннему самосовершенствованию. После захода солнца на улицах рядом с мечетями традиционно накрывают столы, где могут разговеться все желающие. Это считается одним из благих дел, которые должны делать мусульмане, разделяя свою трапезу с нуждающимися и малоимущими. Но в этом году большинство арабских стран из-за коронавируса постановило закрыть все молельные дома, не делая исключений даже для важных религиозных дат, и отменило массовые вечерние разговения во избежание угрозы заражения во время скопления людей.

К настоящему моменту в Саудовской Аравии выявлено более 10 тыс. зараженных коронавирусом, умерли 103 человека. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.

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Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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