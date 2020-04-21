Минздрав Бразилии сообщил об ошибке при подсчете смертей в результате коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии уточнило данные о числе летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19), исправив общую цифру с 2 845 до 2 575. Соответствующая публикация появилась в Twitter ведомства в понедельник уже после обнародования основной сводки за минувшие сутки.

"Данные о смертях были исправлены после [обнаружения] ошибки при внесении в таблицу", - говорится в пояснении. Таким образом, за день с момента публикации воскресной статистики зарегистрировано не 383 летальных исхода, а 113. Согласно уточненным данным, показатель смертности находится на уровне 6,3%, а не 7%. Число инфицированных осталось прежним - 40 581 человек, на 1 927 больше, чем днем ранее.

В юго-восточных штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро насчитывается наибольшее число заразившихся (свыше 14,5 тыс. и около 5 тыс. человек соответственно) и умерших (1 037 и 422). Тяжелая эпидемиологическая ситуация также наблюдается в северо-восточном штате Пернамбуку (2 690 инфицированных и 234 умерших), северном Амазонасе (2 160 заразившихся и 185 умерших), где в государственных больницах занято до 90% мест в отделениях интенсивной терапии. В штате Сеара (3 482 инфицированных и 198 умерших) на северо-востоке страны система государственного здравоохранения уже не справляется с наплывом пациентов в тяжелом состоянии, для которых не осталось свободных коек.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Согласно последней сводке Минздрава, за неделю число летальных исходов удвоилось. В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление динамики заболеваемости, в сентябре прогнозируется спад.