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Пандемия коронавируса нового типа

Вирусолог назвал время начала тестирования всех желающих на антитела к коронавирусу

По словам замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова, речь идет об 1-1,5 месяца
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Начать проводить тестирование на определение антител к коронавирусу для всех желающих планируется в ближайшие 1-1,5 месяца. Об этом сообщил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".

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"В ближайшие месяц-полтора, когда наработают достаточное количество тестов, чтобы их хватило всем. В первую очередь тесты на антитела будут делать людям из группы риска: медицинским работникам, пенсионерам, тем, кто контактировал с заболевшими", - сказал Семенов.

Семенов также уточнил, что в НИИ эпидемиологии и микробиологии за сутки обрабатывают около 600 проб от учреждений здравоохранения. По его словам, Россия вышла на хороший уровень по объемам тестирования. "В целом в России делают сегодня порядка 100 тыс. тестов в день. Мы вышли на очень неплохой уровень. И по объемам тестирования входим в тройку мировых лидеров", - добавил замдиректора.

20 апреля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сообщил, что тест-система на определение антител к коронавирусу, разрабатываемая в центре, в ближайшее время поступит на регистрацию в Росздравнадзор. Затем, по его словам, центру понадобится около 10 дней для того, чтобы убедиться на практике, что существует определенная корреляция между наличием вируснейтрализующих антител и неспособностью вируса размножаться после взаимодействия с ними.

Коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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