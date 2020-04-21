CNN: в Facebook не разрешили организовывать акции против санитарных мер в ряде штатов

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Администрация Facebook намерена удалять некоторые записи, касающиеся организации в ряде американских штатов манифестаций против санитарных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса. Об этом представители соцсети сообщили в понедельник телеканалу CNN .

Речь идет об акциях, которые планировались в штатах Калифорния, Небраска и Нью-Джерси. Представители Facebook проконсультировались с представителями местных властей и решили, что манифестации противоречат их предыдущим рекомендациям.

"Мы позволяем организовывать данные мероприятия в Facebook, если только они не запрещены властями", - приводятся в материале слова представителя соцсети Энди Стоуна. Он констатировал, что "мероприятия, которые противоречат рекомендациям властей относительно социального дистанцирования, не разрешены в Facebook. Стоун отметил, что администрация намерена также проконсультироваться с властями штатов Висконсин, Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвания. В них также планируются или уже прошли аналогичные акции.

Как сообщил ранее телеканал, манифестации с требованием смягчить или полностью отменить санитарные меры, введенные из-за распространения нового коронавируса, состоялись в последние несколько дней в более чем десятке американских штатов. В их числе Вашингтон, Индиана, Калифорния, Кентукки, Колорадо, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Нью-Мексико и Юта.