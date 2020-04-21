{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Колумбии решили продлить общенациональный карантин до 11 мая

Президент Колумбии Иван Дуке добавил, что будут созданы исключения для секторов строительства и производства

БОГОТА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина до 11 мая. Об этом в понедельник сообщил глава государства Иван Дуке во время выступления в Боготе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы приняли решение продлить обязательную изоляцию до 11 мая", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Президент Колумбии добавил, что будут созданы исключения для секторов строительства и производства.

17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 27 апреля.

Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 20 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 3 977, умерли 189 человек, 804 выздоровели.

Теги
КолумбияДуке, ИванПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Известия": гражданские лица смогут получить медпомощь в воинских частях
По данным издания, до недавнего времени во врачебных учреждениях Вооруженных сил имели право лечиться только военнослужащие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС