Власти Колумбии решили продлить общенациональный карантин до 11 мая

БОГОТА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина до 11 мая. Об этом в понедельник сообщил глава государства Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы приняли решение продлить обязательную изоляцию до 11 мая", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Президент Колумбии добавил, что будут созданы исключения для секторов строительства и производства.

17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 27 апреля.

Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 20 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 3 977, умерли 189 человек, 804 выздоровели.