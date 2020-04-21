СМИ: США выступили в поддержку мировых продовольственных программ на фоне пандемии

По ее данным, с идеей выступил республиканец от штата Канзас Джерри Моран. В частности, речь идет об инициативах Агентства международного развития и Минсельхоза США.

ТАСС, 21 апреля. Группа из четырех сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила госсекретарю США Майклу Помпео и министру сельского хозяйства страны Сонни Пердью письмо с призывом поддержать международные продовольственные программы на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила газета The Hill .

"Мы должны обеспечить эффективное осуществление этих программ и своевременное выделение средств из их фондов", - говорится в письме. Сенаторы отметили, что, хотя Соединенным Штатам следует работать над поставками продуктов питания внутри страны, не стоит забывать и о помощи странам с низким уровнем дохода.

"Благодаря опыту продовольственного кризиса 2007-2008 годов мы знаем, что ограничения экспорта, рыночная спекуляция и ажиотажный спрос лишь делают продовольствие еще менее доступным для наиболее уязвимых народов. Сейчас мы тоже не застрахованы от таких тенденций, и мы должны прилагать усилия для того, чтобы этого не произошло", - подчеркнули политики, добавив, что в этой ситуации помочь могут поставки пшеницы, сорго, сои, кукурузы и риса из США в страны, население которых страдает от голода.

Как отмечает издание, в марте Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что вызванная пандемией коронавируса нестабильность на мировом продовольственном рынке повлияет в первую очередь на бедные страны.