Опрос: половина россиян считает, что отношения между державами после пандемии обострятся

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около половины опрошенных россиян (48%) полагают, что отношения между основными мировыми державами после пандемии обострятся, столько же считают, что мир серьезно изменится. Это следует из исследования холдинга Ромир, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Холдинг совместно с Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в апреле опросили порядка 17 тыс. человек в 18 странах мира на тему коронавируса COVID-19 и событий, связанных с пандемией. Вопросы о будущем после пандемии задавались респондентам впервые.

Россия наряду с Южной Кореей, Германией и Швейцарией входит в число стран, где наиболее велика доля тех, кто считает усиление конфронтации в мире вероятным сценарием. В России так считает 48% опрошенных, в Южной Корее - 45%, в Германии и Швейцарии - по 38%.

"50% опрошенных считает, что после текущих событий сотрудничество между сверхдержавами расширится. 28% полагают, что, наоборот, обострится конфронтация. Самыми оптимистичными в этом опросе являются респонденты из Индонезии (73%), Таиланда (71%) и Малайзии (68%). Страны, где наиболее велика доля считающих усиление конфронтации вероятным сценарием, - Россия (48%), Южная Корея (45%), Германия и Швейцария (по 38%)", - говорится в исследовании.

Также около половины россиян (48%) считает, что после пандемии мир уже не будет прежним и серьезно изменится, а 43% полагают, что мир вернется в более или менее докризисное состояние. Мнение россиян по этому вопросу примерно совпадает с мнением жителей других стран.

"46% респондентов по всему миру полагают, что мир сильно изменится после пандемии, а 41% - что все вернется к относительно докризисному состоянию. В Малайзии (62%), Филиппинах (60%) и Италии (57%) больше всего сторонников грядущих глобальных изменений, а в Германии (58%), Швейцарии (56%) и Австрии (54%) преобладают те, кто верит в привычное состояние мира после пандемии. В целом, ожидающих больших изменений больше всего среди молодых людей до 30 лет (48%). Они же чаще считают, что сотрудничество между сверхдержавами расширится (52%)", - отмечается в исследовании.

Холдинг "Ромир"

"Думаю, что россияне более реалистично смотрят на будущие отношения между сверхдержавами, чем жители Земли в целом. Людям свойственно помогать друг другу и сплачиваться перед лицом опасности, но в отношениях между государствами все иначе. Что касается ожиданий от того, каким станет мир, то, по большому счету, "с надеждой" смотрят все. Просто для одних позитив - это изменения, а для других - стабильное состояние, но это уже другая, скорее поколенческая история" - сказал президент холдинга "Ромир" Андрей Милёхин, слова которого приводятся в исследовании.

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.