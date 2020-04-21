В МВД сообщили о сокращении числа безработных преступников

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 220 тыс. человек были задержаны в России за три месяца текущего года за совершение различных преступлений. Как следует из статистических материалов МВД РФ, почти 142 тыс. из них не имеют постоянного источника дохода, что на 3,5% меньше, чем было ранее.

Также на 16,8% сократилось количество безработных, задержанных за совершение преступлений. Всего таких преступников в РФ с начала года выявлено 773 человека.

Большинство среди задержанных без стабильного заработка выявлены в Северной Осетии и Алании (88,3%), Чеченской Республике (88%) и Дагестане (79,4%). Более 123 тыс. человек ранее уже совершали преступления, из них 65 тыс. имели судимости. Тройку "лидеров" среди регионов, где наибольший удельный вес совершенных преступлений уже ранее судимыми за преступления представляют Ингушетия (74,1%), Новгородская область (68,4%) и Подмосковье (67,7%).

Почти 36 тыс. задержанных преступников - женщины, 9 тыс. - учащиеся или студенты, более 8 тыс. - несовершеннолетние.

По данным МВД, из 220 тыс. задержанных, более 27 тыс. совершили преступления в составе группы, 2,8 тыс. из них были частью организованной группы либо преступного сообщества. Почти 74 тыс. преступников в момент преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, более 2 тыс. - под действием наркотиков.