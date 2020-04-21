Трамп пообещал скоро представить усовершенствованные тесты на выявление коронавируса

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обещает в ближайшие две недели представить усовершенствованные тесты на выявление коронавируса. Об этом он заявил в понедельник на брифинге в Белом доме.

"Мы провели очень хорошую работу по тестированиям. У нас в ближайшие две недели выйдут тесты, которые всколыхнут всю индустрию, - сказал Трамп. - Многие заинтересованы в них, как и я".

Глава Белого дома утверждал, что США обладают самыми широкими возможностями в проведении тестирований. "Мы провели больше всех в мире тестов, значительно", - заявил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 784 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 42 094 человека.