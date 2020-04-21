"Известия": гражданские лица смогут получить медпомощь в воинских частях

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны подготовило правила, согласно которым гражданские лица будут иметь возможность получить медицинскую помощь в воинских частях. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на проект приказа министра обороны "Об особенностях организации оказания медицинской помощи в медицинских (военно-медицинских) подразделениях Вооруженных сил".

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, в медицинских взводах смогут получать помощь не только военнослужащие части, но и другие категории граждан, если в населенном пункте нет лечебного учреждения. Это в первую очередь касается родственников действующих военнослужащих, а также отставных офицеров с выслугой 25 лет (при определенных условиях - 10 лет) и их семей. Кроме того, по согласованию помощь смогут получать служащие иных силовых структур - Росгвардии, ФСБ, МЧС. Граждане, не попавшие в данный список, получат медпомощь в "экстренной форме".

Также в проекте приказа регламентирован порядок работы медотрядов специального назначения (МОСН). Такие отряды оказывают помощь "при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, при участии в миротворческих операциях, при выполнении группировками войск (сил), объединениями Вооруженных сил и воинскими частями учебно-боевых задач, а также боевых задач в условиях локальных войн и вооруженных конфликтов".

По данным издания, до недавнего времени во врачебных учреждениях Вооруженных сил имели право лечиться только военнослужащие. Родственники могли проходить лечение в госпиталях округов и флотов и медчастях, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге.