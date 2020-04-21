Трамп выразил соболезнования канадцам в связи со стрельбой в провинции Новая Шотландия

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования жителям Канады в связи со стрельбой в провинции Новая Шотландия.

"От имени американского народа президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп выражают свои искренние соболезнования всем канадцам в связи с недавними зверствами в Новой Шотландии", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Как друзья и соседи мы всегда будем поддерживать друг друга в самые трудные времена <...>. США решительно осуждают эти убийства и молятся за жертв и их семьи", - отмечается в пресс-релизе.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в канадской истории после стрельбы в Политехническом институте Монреаля в 1989 году, когда погибли 14 человек.