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Трамп выразил соболезнования канадцам в связи со стрельбой в провинции Новая Шотландия

Президент отметил, что США "решительно осуждают эти убийства"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования жителям Канады в связи со стрельбой в провинции Новая Шотландия.

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"От имени американского народа президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп выражают свои искренние соболезнования всем канадцам в связи с недавними зверствами в Новой Шотландии", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Как друзья и соседи мы всегда будем поддерживать друг друга в самые трудные времена <...>. США решительно осуждают эти убийства и молятся за жертв и их семьи", - отмечается в пресс-релизе.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в канадской истории после стрельбы в Политехническом институте Монреаля в 1989 году, когда погибли 14 человек.

Теги
КанадаСШАТрамп, Дональд
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