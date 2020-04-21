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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке начали доплачивать медикам, работающим с зараженными коронавирусом

Размер выплаты составит около 186 тыс. рублей
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© Гавриил Григоров/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Медики Камчатки, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат первые выплаты во вторник. Их размер, с учетом всех региональных надбавок, будет доходить до 186 тыс. рублей. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

"В общей сложности доплата камчатским врачам составит примерно 186 тысяч рублей. По тем категориям, которые не попали в федеральные выплаты, получается 65 тысяч рублей из краевого бюджета. В первую очередь - это сотрудники лабораторий. Дополнительные выплаты начнут перечислять на банковские карты медиков уже во вторник", - сказал Солодов.

Ранее ТАСС сообщал, что Камчатский край одним из первых в России получил партию тестов нового поколения, которые позволяют проведение лабораторных анализов в пять раз быстрее - фактически за час при правильной транспортировке взятого материала. В первую очередь ими обследуют медработников, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса.

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С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент на Камчатке 48 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Два человека выздоровели.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей. Размер доплаты для среднего медицинского персонала составит 50 тысяч рублей, для младшего - 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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