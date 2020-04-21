На Камчатке начали доплачивать медикам, работающим с зараженными коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Медики Камчатки, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат первые выплаты во вторник. Их размер, с учетом всех региональных надбавок, будет доходить до 186 тыс. рублей. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

"В общей сложности доплата камчатским врачам составит примерно 186 тысяч рублей. По тем категориям, которые не попали в федеральные выплаты, получается 65 тысяч рублей из краевого бюджета. В первую очередь - это сотрудники лабораторий. Дополнительные выплаты начнут перечислять на банковские карты медиков уже во вторник", - сказал Солодов.

Ранее ТАСС сообщал, что Камчатский край одним из первых в России получил партию тестов нового поколения, которые позволяют проведение лабораторных анализов в пять раз быстрее - фактически за час при правильной транспортировке взятого материала. В первую очередь ими обследуют медработников, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса.