В колонии в ЕАО у 16 осужденных подозревают коронавирус

В конце прошлой недели два учреждения УФСИН по ЕАО закрыли на карантин из-за двух сотрудников, у которых проявились признаки заражения коронавирусной инфекцией, - это лечебно-исправительное учреждение №2 в поселке Бира и воспитательная колония.

ТАСС, 21 апреля.. Первые тесты на коронавирус показали положительный результат у 16 осужденных Биробиджанской воспитательной колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Еврейской автономной области (ЕАО).

"В Биробиджанской воспитательной колонии заболели 16 осужденных. У них предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. У всех заболевание протекает в легкой форме, они изолированы и получают лечение на территории учреждения", - сказали в пресс-службе.

Колонию продезинфицировали, обработку там теперь ведут на постоянной основе.

В пресс-службе сообщили, что заражение коронавирусом по первым тестам зафиксировано у нескольких сотрудников этой колонии, а также лечебно-исправительного учреждения в поселке Бира. "У нас четыре заболевших сотрудника, у двух из них в обоих учреждениях заболевание подтверждено", - сказал представитель пресс-службы.

По данным правительства области, в регионе зарегистрировано 22 человека с коронавирусом, из которых четверо выздоровели.

В ЕАО действует режим самоизоляции, он продлен по 26 апреля, введен масочный режим. На карантин закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район области, несколько подъездов в Биробиджане.