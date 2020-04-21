{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В колонии в ЕАО у 16 осужденных подозревают коронавирус

Заболевание протекает в легкой форме, сообщили в УФСИН по региону

ТАСС, 21 апреля.. Первые тесты на коронавирус показали положительный результат у 16 осужденных Биробиджанской воспитательной колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Еврейской автономной области (ЕАО).

В конце прошлой недели два учреждения УФСИН по ЕАО закрыли на карантин из-за двух сотрудников, у которых проявились признаки заражения коронавирусной инфекцией, - это лечебно-исправительное учреждение №2 в поселке Бира и воспитательная колония.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Биробиджанской воспитательной колонии заболели 16 осужденных. У них предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. У всех заболевание протекает в легкой форме, они изолированы и получают лечение на территории учреждения", - сказали в пресс-службе.

Колонию продезинфицировали, обработку там теперь ведут на постоянной основе.

В пресс-службе сообщили, что заражение коронавирусом по первым тестам зафиксировано у нескольких сотрудников этой колонии, а также лечебно-исправительного учреждения в поселке Бира. "У нас четыре заболевших сотрудника, у двух из них в обоих учреждениях заболевание подтверждено", - сказал представитель пресс-службы.

По данным правительства области, в регионе зарегистрировано 22 человека с коронавирусом, из которых четверо выздоровели.

В ЕАО действует режим самоизоляции, он продлен по 26 апреля, введен масочный режим. На карантин закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район области, несколько подъездов в Биробиджане.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Комсомольске-на-Амуре увековечат память детей, погибших при пожаре в лагере "Холдоми"
Мемориал установят на кладбище, где похоронены трое погибших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС