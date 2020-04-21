{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Все ветераны в Сахалинской области досрочно получили выплаты к 75-летию Победы

Почти 20 тыс. жителей также досрочно получили региональные выплаты в увеличенном размере

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Сахалина и Курил, получили досрочные единовременные выплаты к юбилею Победы. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Все участники Великой Отечественной войны досрочно получили выплаты", - сказал собеседник агентства.

По информации областных властей, в регионе на федеральные выплаты имели право более 1 100 ветеранов, инвалидов войны, тружеников тыла и бывших узников. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, ветеранам и приравненным к ним категориям граждан предоставлено по 75 тыс. рублей, труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс.

Кроме того, в области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко досрочно и в увеличенном размере предоставили региональные выплаты почти для 20 тыс. жителей - более 800 ветеранам и почти 19 тыс. детей войны. На эти цели из областного бюджета было выделено около 250 млн рублей.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В феврале глава государства подписал указ о предоставлении в мае единовременных выплат участникам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Комсомольске-на-Амуре увековечат память детей, погибших при пожаре в лагере "Холдоми"
Мемориал установят на кладбище, где похоронены трое погибших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС