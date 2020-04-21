Все ветераны в Сахалинской области досрочно получили выплаты к 75-летию Победы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Сахалина и Курил, получили досрочные единовременные выплаты к юбилею Победы. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Все участники Великой Отечественной войны досрочно получили выплаты", - сказал собеседник агентства.

По информации областных властей, в регионе на федеральные выплаты имели право более 1 100 ветеранов, инвалидов войны, тружеников тыла и бывших узников. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, ветеранам и приравненным к ним категориям граждан предоставлено по 75 тыс. рублей, труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс.

Кроме того, в области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко досрочно и в увеличенном размере предоставили региональные выплаты почти для 20 тыс. жителей - более 800 ветеранам и почти 19 тыс. детей войны. На эти цели из областного бюджета было выделено около 250 млн рублей.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В феврале глава государства подписал указ о предоставлении в мае единовременных выплат участникам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.